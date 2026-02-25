Bakan Gürlek'ten 'komisyon raporu' açıklaması: Şahsa özgü düzenleme yok
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'e sunulan komisyon raporunda, şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme bulunmadığını belirtti.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'e sunulan komisyon raporu hakkında açıklamada bulunan Bakan Gürlek, tartışmalara son noktayı koydu.
Gürlek açıklamasında "Terörsüz Türkiye sürecinde nihai rapor sunuldu, takdir yüce Meclis'te. Adalet Bakanlığı olarak kanunların yapım sürecinde ekip oluşturduk. Kesinlikle şahsi cezasızlık algısı, yerel af ya da şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok" ifadelerini kullandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ