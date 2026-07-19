Bakan Gürlek'ten 'Muhsin Yazıcıoğlu' soruşturmasına ilişkin açıklama

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması kapsamında 29 isim hakkında işlem yapıldığını belirterek, 27 ismin gözaltına alındığını, bunlardan 19'unun tutuklandığını, 8'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Diğer 2 şüphelinin ise cezaevinde tutuklu bulunduğunu kaydetti.

FETÖ bağlantıları

Dosyada FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına, örgütsel irtibatlara, 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Adil Öksüz bağlantısına, ByLock yazışmalarına ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin hususların titizlikle değerlendirildiğini belirten Gürlek, soruşturmanın hem kazaya hem de FETÖ'nün faaliyetlerine ilişkin iddiaları kapsadığını ifade etti.

Bakan Gürlek, paylaşımında, "Yargı makamlarımız, hukukun çizdiği sınırlar içinde ve deliller ışığında maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın kapsamına da değinen Gürlek, "Soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın, devletimiz hukuk içinde sonuna kadar gidecektir. Hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına, hiçbir örgütlü yapının milletimizin adalet beklentisinin önüne geçmesine müsaade edilmeyecektir." dedi.

Paylaşımında soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne ve süreçte görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu ile kazada hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andığını belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin kararlılıkla takip edileceğini ifade etti.