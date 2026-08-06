Bakan Gürlek'ten 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Kırmızı çizgiyi açıkladı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla TBMM Başkanlığı’na sunulan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun önemine dikkat çekerek sürecin milli bir devlet politikası olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye milli bir devlet politikasıdır"

Bakan Gürlek yayınladığı videoda, Terörsüz Türkiye'nin tamamen ülkenin huzurunu hedeflediğini belirterek "Terörsüz Türkiye; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, kalıcı huzuru hedefleyen yasal düzenlemede emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve sürece katkı sunan paydaşlara teşekkür etti.

Şehit yakınları ve gaziler kırmızı çizgi

Sürecin temel hassasiyetinin şehit aileleri ve gaziler olduğunu vurgulayan Gürlek, kanun teklifinde, terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerini şehit edenlere ilişkin bir düzenlemenin yer almadığını açıkladı.

Sürecin Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini belirten Gürlek, şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetlerinin temel ölçü olacağını söyledi. Gürlek, “Onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir” dedi.