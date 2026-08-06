Bakan Gürlek'ten 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Kırmızı çizgiyi açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'ye sunulan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecinin milli bir devlet politikası olduğunu belirterek, düzenlemenin şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetleri gözetilerek hazırlandığını söyledi. Gürlek, teklifin terör saldırısı talimatı verenleri ve güvenlik güçlerini şehit edenleri kapsamadığının altını çizdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla TBMM Başkanlığı’na sunulan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Gürlek, terörden arındırılmış bir Türkiye vizyonunun önemine dikkat çekerek sürecin milli bir devlet politikası olduğunu söyledi.
"Terörsüz Türkiye milli bir devlet politikasıdır"
Bakan Gürlek yayınladığı videoda, Terörsüz Türkiye'nin tamamen ülkenin huzurunu hedeflediğini belirterek "Terörsüz Türkiye; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan milli bir devlet politikasıdır" ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, kalıcı huzuru hedefleyen yasal düzenlemede emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve sürece katkı sunan paydaşlara teşekkür etti.
Şehit yakınları ve gaziler kırmızı çizgi
Sürecin temel hassasiyetinin şehit aileleri ve gaziler olduğunu vurgulayan Gürlek, kanun teklifinde, terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerini şehit edenlere ilişkin bir düzenlemenin yer almadığını açıkladı.
Sürecin Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini belirten Gürlek, şehit aileleri ile gazilerin hassasiyetlerinin temel ölçü olacağını söyledi. Gürlek, “Onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa izin verilmeyecektir” dedi.
Terörsüz Türkiye; milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve ortak geleceğimizi esas alan millî bir devlet politikasıdır.— Akın Gürlek (@abakingurlek) August 6, 2026
Bu tarihî iradeye liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye,… pic.twitter.com/FpjETsU5nm