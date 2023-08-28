Bakan Hakan Fidan Rusya yolcusu: Lavrov'la görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın en yakın zamanda Moskova'da görüşeceklerini söyledi.

Açıklama, Rusya merkezli TASS haber ajansında yer aldı.

Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin aracılık ettiği Karadeniz tahıl koridoru anlaşması kapsamındaki taahhütlere rağmen kendi tahıl ve gübresini ihraç edemediğinden şikayet ederek geçen ay anlaşmadan çekilmişti.

Türkiye, Rusya'yı anlaşmaya geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Karadeniz tahıl koridoru anlaşması ve diğer konular hakkında yüz yüze görüşmelerde bulunabileceğini belirtti ancak henüz tarih veya yer açıklanmadı.