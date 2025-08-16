Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı: Orman yangınlarından etkilenen bölgelerde o yasak uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir televizyon programında orman yangınlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Orman yangınlarından etkilenen bölgelerde av yasağının uygulanacağını ifade eden Bakan Yumaklı, her yangının ekonomik zararının çalışması olacağını da belirtti.

Kocaeli'deki yangın büyük ölçüde kontrol altında

CNN Türk'te katıldığı programda orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel'de dün başlayan orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını kaydetti:

"Dünden bu güne devreden bir yangın vardı Kocaeli Karamürsel'de. Büyük ölçüde kontrol altında olduğunu söyleyebilirim. Son birkaç gün bir güncelleme yapayım; Mersin Anamur- Silifke, Adıyaman Besni, Afyonkarahisar Bolvadin, Karaman Ermenek, Çanakkale Bayramiç, İzmir Urla, Balıkesir Erdek ve Diyarbakır Lice'deki yangınların tamamı kontrol altına alında.

Sadece Kocaeli Karamürsel'de devam eden yangın da büyük ölçüde kontrol altında. Gün içerisinde arkadaşlarımız kontrol bilgisini vereceklerdir. Çok ciddi rüzgar vardı. Kararsız, bir sağa bir sola giden rüzgarlar kontrol altına alınmayı güçlendirdi. Gün içerisinde arkadaşlarımız bu yangını da kontrol altına alacaklardır."

"2025'te 5 bin 121 yangın meydana geldi"

Bu yıl yurt genelinde 5 binden fazla yangının meydana geldiğini ifade eden Bakan Yumaklı, Türkiye'nin yangınları kendi imkanlarıyla söndürdüğünü belirtti:

"Artık geri dönülmez şekilde iklim değişikliğinin etkisini yaşıyoruz. Bu öngörüyü tüm dünya paylaşıyor. Son 2-3 senenin bu yılla karşılaştırmasını yaptığımızda artış var. Bu konuyu sadece orman yangını olarak kabul etmemiz gerekir. 2025'te 5 bin 121 yangın çıktı. Yangınlarda 4 seviye var. Seviye 1 yüzde 93, seviye 2 yüzde 4, seviye 3'te yüzde 23. Türkiye, yangınları kendi imkanlarıyla söndürdü.

Orman dışında başlayıp ormana sıçrayan yangınlarda artış var. Çıkan yangınların yangınların yüzde 60'ı orman dışı alanda çıkıyor ve orada söndürülüyor. Yüzde 30'una yakını orman dışına çıkıp ormana sirayet eden yangınlar, yüzde 10'u ormanda çıkan yangınlar.

İklim değişikliği konusu dünyadaki tüm ülkeleri etkilemiş durumda. İspanya, Yunanistan, Fransa, Kanada, Amerika... Amerika'da bir yangın var 1 Ağustos'ta başladı hala devam ediyor. İnanılmaz büyüklükte yangınlar çıkıyor."

"Yangınların yüzde 96'sı insan kaynaklı"

Bakan İbrahim Yumaklı ayrıca, yangınların yüzde 96'sının insan kaynaklı olduğunu da ifade etti:

"Hava sıcaklığı 30 derecenin üstündeyse, nem 30'un altındaysa ve rüzgar 30 km üstündeyse orman yangını için ortam hazırlanmış oluyor. Küçücük bir kıvılcım çok ciddi bir tahribata neden oluyor. Doğrudan ya da dolaylı yüzde 96'sı insan unsurundan kaynaklı. Dikkat etmediğiniz piknik ateşi, sigara izmariti, bahçe temizliği yaparken çöplerin yakılması. İzmir'de bir yangın çöpe atılan yatağın tutuşturulmasından çıktı.

İzmir'deki bir yangında bir minibüste çıkan yangın ormana sirayet etti. Şunun altını çizmek istiyorum, bir yangının çıkması için oluşan etkenler yangını çıkarmıyor. Yangını çıkaran ihmal. Yapmamanız gereken bir işi yapıyorsunuz yangın çıkarıyorsunuz. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Oradaki bütün ekosistemi, yaban hayatını böcekleri, çiçekleri yok etmek için bir kıvılcımın yetiyor. Açık alanlarda ateş yakılmasın. Çok büyük risk var."

"Avla ilgili yasak getiriyoruz"

Bakan Yumaklı, orman yangınları nedeniyle getirilen av yasağını da şöyle duyurdu:

Orman yangınları sebebiyle bu yıl için av ile ilgili bir yasak getiriyoruz. İlk kez burada söylüyorum. Oradaki tüm hayvanların can havliyle kaçtıkları başka yerlerde onların avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil.

Biz orman yangınlarıyla mücadele noktasında cumhuriyet tarihimizin hava kara filosuna sahibiz. Dünya ülkeleri arasında da iyi bir yere sahibiz. Kontrol altına alınan yangınlardan bahsettim. 1 Ağustos'ta Kaliforniya'da başlamış yangını konuşuyoruz. Biz de bu şekilde olmuyorsa, biz kısa zamanda söndürüyorsak o zaman alet ekipman yoksa nasıl söndürüyoruz bunları. 27 uçağımız var, 105 helikopterimiz var, 14 İHA'mız var.

Otağ uçağımız var. Var olanı yok demek kime ne fayda sağlıyor anlayabilmiş değilim. Otağ uçağımızla ilgili bu alındı ama hiç kullanılmadı diye akıllara ziyan bir iddiada bulunuldu. Otağ 225 yangında 348 saat görev yaptı. Bizim için çok önemli."

"Ekonomik zarar çalışması yapılacak"

Her yangınla ilgili ekonomik zarar çalışması yapılacağını da kaydeden Bakan Yumaklı, vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda da çağrıda bulundu:

"Her yangının ekonomik zararının çalışması olacak. Bunların ekonomik sonucu var, manevi kaybı çok daha büyük. Orman yangınlarında hayatını kaybedenler şehitlik mertebesinde.

130 bin orman gönüllüsü var. Gönüllü ifadesi eğitim alanlar.

Bu dönemlerde daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. 'Bir şey olmaz' dediğimiz şey oluyor. Bizim uyarılarımızı dikkate alsınlar, başka bir şey istemiyorum. Pikniği mangalsız da yapabiliriz. Bahçemizi temizlediğimizde bunu çöpe atabiliriz. Çeşme'deki rüzgar saatte 100 km'nin üstüne çıkmıştı. İnsanlar ayakta duramıyordu. Ekipmanınız olsa bile zorlanıyorsunuz."