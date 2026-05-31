Bakan Işıkhan: 2025 yılında 5 milyar TL destek sağladık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında eczacılara 5 milyar TL destek verildiğini ve vatandaşların ilaç ile tedaviye erişiminin kolaylaştırıldığını bildirdi.
Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacıları Birliği arasında imzalanan protokoller sayesinde ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirildiğini bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve TEB arasında imzaladığımız protokoller sayesinde ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirdik. 2025 yılında sağladığımız 5 milyar TL destek ile eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık.” ifadelerini kullandı.
