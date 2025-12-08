Bakan Işıkhan açıkladı! İŞKUR 11 ayda 1,4 milyon kişiye iş kapısı açtı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İŞKUR'un Ocak-Kasım 2025 dönemine ilişkin verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Işıkhan, kurumun yıl ın 11 ayında 1 milyon 396 bin 949 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini açıkladı.

3 milyona yakın bireysel görüşme

İŞKUR, 2 milyon 970 bin 854 bireysel görüşme yaparken 2 milyon 258 bin 741 kişiye de bireysel danışmanlık hizmeti sundu.

İşverenlerle temasların sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, 831 bin 517 iş yeri ziyaretinin gerçekleştirildiğini, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla 2 milyon 272 bin 271 açık iş tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada, 77 bin 897 kişinin aktif işgücü programlarından, 60 bin 971 kişinin ise İş Kulübü faaliyetlerinden yararlandığı ifade edildi. Ayrıca yıl içinde 23 bin 6 eğitim kurumu ziyareti yapıldığı kaydedildi.

Bakan Işıkhan, paylaşımında "Hep daha iyisini, hep daha ilerisini hedefleyerek çalışma hayatının dinamik yapısını korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.