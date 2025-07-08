Bakan Işıkhan açıkladı! İŞKUR 2025'te yaklaşık 800 bin kişiye iş buldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2025 yılının ilk yarısına ilişkin faaliyet verilerini paylaştı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla Ocak-Haziran döneminde 759 bin 945 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini bildirdi.

1.2 milyona yakın açık iş tespit edildi

Işıkhan, yılın ilk 6 ayında İŞKUR'un 1.6 milyondan fazla bireysel görüşme ve 471 bin 418 iş yeri ziyareti gerçekleştirdiğini belirtirken 1.2 milyona yakın açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan açıklamasında "İŞKUR sayesinde başta kadınlar, gençler, engelliler gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere, vatandaşlarımızı işgücü piyasasına kazandırmaya yönelik politikalarımızı başarıyla sürdürüyoruz. İşgücü piyasasının dinamiklerine ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik adımlarımız ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.