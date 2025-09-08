Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR, 8 ayda 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ocak-Ağustos 2025 verilerini açıkladı. Bu dönemde 1 milyon 19 bin 646 kişi işe yerleştirildi, 2 milyondan fazla bireysel görüşme yapıldı ve 593 bin iş yeri ziyareti gerçekleştirildi. İŞKUR ayrıca 1 milyon 615 bin 885 açık iş tespit etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemi verilerini paylaştı. Bakan Işıkhan, "Güçlü çalışma hayatı, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye" mesajıyla yaptığı açıklamada, 1 milyon 19 bin 646 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini duyurdu.
2 milyonun üzerinde görüşme yapıldı
Verilere göre aynı dönemde 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme ve 593 bin 593 iş yeri ziyareti yapıldı. İŞKUR, işverenlerin ihtiyaç duyduğu 1 milyon 615 bin 885 açık iş tespit etti.
Bakan Işıkhan, üretim, istihdam ve ihracatı artıran bir yaklaşımla çalışma hayatını güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "İşvereni, işçisi ve tüm kesimleriyle yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz" dedi.
Güçlü çalışma hayatı, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye.🇹🇷— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) September 8, 2025
👩🏻💼👨💼Ocak-Ağustos aylarında toplam 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık ettik.
✅2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme ve 593 bin 593 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.
🔎1 milyon 615 bin 885 açık iş (işveren… pic.twitter.com/MYHhninP3o