Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR, 8 ayda 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemi verilerini paylaştı. Bakan Işıkhan, "Güçlü çalışma hayatı, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye" mesajıyla yaptığı açıklamada, 1 milyon 19 bin 646 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini duyurdu.

2 milyonun üzerinde görüşme yapıldı

Verilere göre aynı dönemde 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme ve 593 bin 593 iş yeri ziyareti yapıldı. İŞKUR, işverenlerin ihtiyaç duyduğu 1 milyon 615 bin 885 açık iş tespit etti.

Bakan Işıkhan, üretim, istihdam ve ihracatı artıran bir yaklaşımla çalışma hayatını güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "İşvereni, işçisi ve tüm kesimleriyle yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz" dedi.