Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR binlerce kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ocak ayında 107 bin 582 kişinin işe yerleştirildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iş gücü piyasasını güçlendirmek amacıyla istikrarlı adımlarla ilerlediklerini belirtti. Işıkhan, "Ocak ayında toplam 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 265 bin 975 bireysel görüşme ve 73 bin 935 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Bakan Işıkhan’ın paylaştığı görselde, Ocak ayında 244 bin 161 kişiye bireysel danışmanlık verildiği, 3 bin 830 kişinin aktif iş gücü programlarından yararlandığı ve 3 bin 692 kişinin iş kulüplerine katıldığı belirtildi. Ayrıca, 696 eğitim kurumunun ziyaret edildiği, işverenlerin ise 199 bin 405 açık iş başvurusu yaptığı ifade edildi.