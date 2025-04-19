Bakan Işıkhan açıkladı: 'İstihdam sayısı deprem öncesi dönemin üstünde'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamın 6-7 Şubat 2023 depremleri öncesi dönemin daha da üstüne taşındığını aktardı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Işıkhan, "İstihdam sayımızı, illerimize özgü ve ihtiyaca dayalı uygulamalarımız sayesinde deprem öncesi dönemin daha da üstüne taşıdık." ifadelerini kullandı.

"İstihdamı güçlendirmeye devam edeceğiz"

6-7 Şubat depremlerinin bölge illerinde çalışma hayatına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmaların sürdüğünü aktaran Işıkhan, istihdamı güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti:

6-7 Şubat depremlerinin bölge illerinde çalışma hayatına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla politikalarımızı sürdürüyoruz.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla; mesleki eğitim kurslarında ve işbaşı eğitim programlarında istihdam yükümlülük oranını düşürmeye, istihdam taahhüt süresini azaltmaya bu yılın sonuna kadar devam edeceğiz.

Aktif işgücü piyasası programlarımız ile istihdamımızı güçlendireceğiz"