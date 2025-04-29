Bakan Işıkhan: Belediyeler SGK’ye 28,2 milyar lira prim borcu ödedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Işıkhan, NTV televizyonunun canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından prim tahsilatlarının önemine dikkat çekerek, “Şu ana kadar 149 belediye, 30 milyar liralık prim borcunu yapılandırmak için SGK'ye başvurdu. Bu kapsamda toplamda 28,2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi” dedi.

31 Mart seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündeme getirdiği belediyelerin prim borçlarına ilişkin süreçte, Bakanlık olarak belediyelerle yakın temas kurduklarını ifade eden Işıkhan, tahsilatların artarak devam edeceğini vurguladı.