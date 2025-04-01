Bakan Işıkhan: Çalışanın yanında olmaya devam edeceğiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, boykot çağrılarına tepki gösterdi Işıkhan, "Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Bakan Işıkhan boykot çağrılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Işıkhan şu çıklamayı yaptı:
Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz.
Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır.
Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz.🇹🇷— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) April 1, 2025
Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır.#BoykotDeğilMilliZarar pic.twitter.com/oEJKfs2k5G