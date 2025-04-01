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Bakan Işıkhan: Çalışanın yanında olmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, boykot çağrılarına tepki gösterdi Işıkhan, "Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Bakan Işıkhan boykot çağrılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Işıkhan şu çıklamayı yaptı:

Çalışanın, üretenin, ihracat yapanın yanında olmaya devam edeceğiz.

Sorumsuz çağrılarıyla emekçilerimizin, istihdam oluşturan girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin ekmeğiyle, helal kazancıyla oynamaya çalışanlar asla amacına ulaşamayacaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA