Bakan Işıkhan duyurdu! Sağlıkta usulsüzlük yapanlara yaklaşık 1 milyar TL ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK aracılığıyla yapılan denetimler sonucu 2024 yılı ve 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında 14 bin 968 kişinin sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK'nin bu tür usulsüzlüklerin tespiti çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek "SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı ocak, şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik. 988 milyon liradan fazla ceza uyguladık" ifadelerini kullandı.

Ödemeleri durduruldu

Bu süreçte toplamda 250 sağlık denetimi yapılırken, 1231 sağlık hizmeti sunucusu incelemeye alındı. Denetimlerin sonucunda, 88 hastane, 16 diğer sağlık tesisi, 6 tıp merkezi ve 1121 eczaneye toplamda 988 milyon 334 bin 791 lira ceza uygulandı. Ayrıca, 19 sağlık hizmeti sunucusunun ödemeleri durduruldu.

Bakan Işıkhan, açıklamasında, sağlığa eşit şartlarda erişim sağlamak ve güvenli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.