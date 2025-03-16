Bakan Işıkhan: İş dünyamızın rekabet gücünü artıracağız

Bir dizi ziyaret kapsamında Mersin'e gelen Bakan Işıkhan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları"nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ramazan ayında Mersin’de iş insanları ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakan Işıkhan, "Mersin, tarihi boyunca ticaretin, tarımın ve sanayinin kesişim noktası olmuş, Akdeniz’in en önemli liman kentlerinden biri olarak Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri haline gelmiştir. Bereketli toprakları, lojistik avantajları, limanı, sanayisi, turizmi ve girişimci ruhuyla Mersin, ülkemizin ekonomik büyüme hikayesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bu potansiyeli daha da ileriye taşımak, üretimi, yatırımı ve istihdamı artırmak öncelikli hedefimizdir" diye konuştu.

"Mersin’de iş gücü her geçen gün daha da genişliyor"

Mersin’de iş gücünün her geçen gün daha da genişlediğini, ekonominin dinamiklerinin giderek daha güçlü hale geldiğini ifade eden Işıkhan, "Bugün itibarıyla Mersin’de 146 bin 948 kayıtlı çalışanımız, 50 bin 538 kayıtlı iş arayanımız bulunmaktadır. Açık iş sayımız ise 50 bin 388. Geçtiğimiz yıl 31 bin 796 vatandaşımızı işe yerleştirdik. Özellikle kadın ve genç istihdamına verdiğimiz önemin altını çizmek isterim. 2024 yılı itibarıyla 7 bin 668 kadın çalışanımızı iş gücüne kazandırdık. Gençlerimizin iş hayatına daha güçlü bir giriş yapması için özel projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda 10 bin 475 gencimizi istihdam ettik. Engelli bireylerimizin de üretim süreçlerine daha fazla katılım sağlaması için özel teşvik mekanizmalarını devreye aldık. Geçen yıl 1233 engelli vatandaşımızı işe yerleştirdik" dedi.

İstihdamda en kritik başlıklardan birinin de mesleki eğitim olduğuna işaret eden Bakan Işıkhan, "İş dünyamızın ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü yetiştirmek adına İşbaşı Eğitim Programları (İEP) ve Mesleki Eğitim Kursları (MEK) kapsamında daha fazla insanımıza ulaşacağız. Nitelikli eleman açığını kapatmak için sanayimizle, iş dünyamızla iş birliğimizi daha da artıracağız" diye konuştu.

"Mersin’in potansiyeli, sadece Türkiye ile sınırlı değildir"

Mersin’in lojistik ve sanayi gücünü artıracak her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Teşviklerimizle yeni iş alanları oluşturuyor, mevcut iş yerlerini büyütüyor ve şehrimizin rekabet gücünü artırıyoruz. Özellikle Mersin Limanı’nın sağladığı avantajları en iyi şekilde kullanarak sanayi üretimimizi artıracak yatırımları destekleyeceğiz. Tarım ve gıda sanayisinde sahip olduğumuz yüksek potansiyeli daha da büyütmek için teşviklerimizi sürdüreceğiz. Mersin, tarımda öncü şehirlerden biri olarak narenciye, seracılık, bakliyat ve hayvancılık alanlarında büyük bir ihracat potansiyeline sahiptir. Bu alandaki yatırımları daha da artıracağız. Ayrıca, yenilenebilir enerji, lojistik, turizm ve teknoloji alanlarında Mersin’i bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Mersin’in potansiyeli, sadece Türkiye ile sınırlı değildir; Akdeniz’in en önemli ekonomik merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir."

"Sorunları sahada tespit edip, çözümleri hızla uygulamaya koyuyoruz"

İş dünyasının önünü açacak her türlü destek mekanizmasını güçlendirmeye devam edeceklerine dikkat çeken Bakan Işıkhan, 2024 itibarıyla 17 bin 177 iş yerini ziyaret ederek birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sorunları doğrudan sahada tespit edip, çözümleri hızla uygulamaya koyduklarını ifade eden Bakan Işıkhan, "Sizlerden ricamız şudur; gelin, hep birlikte Mersin’in gücünü daha da büyütelim. Yatırım yapın, üretin, yeni istihdam alanları açın. Biz hükümet olarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için iş dünyamızın her zaman yanındayız. Teşviklerimizle, finansman desteklerimizle, vergi avantajlarımızla ve sanayi politikalarımızla iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye ekonomisinin yükselmesi, girişimcilerimizin, sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın başarısı ile mümkündür" dedi.

"Bu ülkenin geleceğini daha güçlü inşa edeceğiz"

Ramazanın, sadece bir ibadet ayı olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Hep birlikte üretecek, büyüyecek ve bu ülkenin geleceğini daha güçlü inşa edeceğiz. Mersin, bu ülkenin sanayi, tarım ve lojistik gücü olarak Türkiye’nin üretim dinamosu olmaya devam edecektir. Bize düşen, bu şehri daha fazla kalkındırmak, daha fazla yatırım çekmek, daha fazla iş imkanı sağlamak ve daha güçlü bir ekonomi inşa etmektir" diye konuştu.

"İş dünyası, ülke ekonomisinin, en önemli paydaşıdır"

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır da iş dünyası, ülke ekonomisinin, en önemli paydaşı olduğunu söyledi. İş insanlarının sahada, reel ekonominin gerçekleriyle hareket ettiğini dile getiren Çakır, "Eğer iş dünyasının sesi, daha fazla dikkate alınır, sahadaki deneyimlerimiz ve önerilerimiz, politika belirleme süreçlerine daha çok entegre edilirse, Türkiye’yi çok daha güçlü bir noktaya taşıyabiliriz. Mersin iş dünyası olarak, bu buluşmayı, bu yüzden çok önemsiyoruz" dedi.

"İş Kanunu, 'ekonomi dostu' olacak şekilde güncellenmeli"

Mersin'in 2024 yılında, 10 milyar dolar ihracat rakamını geçerek, ihracatta Türkiye’nin yedinci ili olduğunu ifade eden Çakır, 184 ülkeye ihracat yaptıklarını ve vergi tahsilatında, Türkiye altıncısı konumunda bulunduklarını kaydetti. Mersin’in ekonomik beklentilerinin, Türkiye'nin makro beklentilerinden farklı olmadığını dile getiren Çakır, "Makro anlamda serbest piyasaya dayalı çalışan iş dünyasının en önemli dayanağı; yasadır, hukuktur. Bu anlamda İş Kanunu’nun ‘ekonomi dostu’ olacak şekilde güncellenmesi, iş dünyasının temel önceliklerinden biridir" diye konuştu.

"Mevsimlik işçilerin ücreti, asgari ücret gibi belirlenmeli"

Çukurova Bölgesi'nin narenciyenin ve meyvenin ana üretim yeri olduğunu vurgulayan Çakır, "Bu ürünleri toplayan işçiler ve işverenler arasında yaşanan ücret sorunları ve ürün toplamada yaşanan aksaklıklar, ihracata zarar vermektedir. Mevsimlik işçilerin ücretlerinin, aynı asgari ücret tespiti gibi, senede bir defa sizin nezdinizde belirlenmesi, narenciye ve meyve sektörünün üretim ve ihracatı için önemli bir destek verecektir" dedi.

Mersin'de sürdürdükleri mesleki eğitim çalışmalarını da anlatan Çakır, "Amacımız gençlerimizi mesleksiz, iş dünyamızı da kaliteli personelsiz bırakmamaktır" diyerek, Bakan Işıkhan'dan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) sistemine ağırlık verilmesini ve desteklerin artırılması konusunda desteklerini istedi.

Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ile Havva Sibel Söylemez, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol'un da konuştuğu toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.