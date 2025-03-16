Bakan Işıkhan, İzmir'de maden işçileriyle sahurda bir araya geldi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de sahur vaktinde maden işçileriyle bir araya geldi.
Işıkhan, Tüprag Metal Madencilik tarafından işletilen Efemçukuru Altın Madeni'ni ziyaret etti.
Işıkhan ve beraberindekiler, madenci kıyafeti, baret ve çizme giyerek yerin metrelerce altına inmeden önce iş güvenliği brifingi aldı. Ardından üretim alanına inen Işıkhan, madencilik faaliyetleri hakkında bilgi edindi.
Damar tipi cevherleşmenin bulunduğu madende yeni açılan cevheri inceleyen Işıkhan, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Buradan sığınma istasyonuna geçen Işıkhan, acil durumlarda alınan iş güvenliği önlemleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Işıkhan, yemekhanede madencilerle sahur yaptı. İşçilerden Yunus Bayraklı'nın duasıyla sahur sona erdi.
Madenciler, ziyaret anısına Bakan Işıkhan'a madenci heykeli hediye etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.