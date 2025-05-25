Bakan Işıkhan'dan 'İdeal kilonu öğren' kampanyasına destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' uygulaması kapsamında vücut kitle indeksi ölçümü yaptırdı.

Işıkhan, kampanyaya destek verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çeşitli etkinlikler için Kayseri'ye giden Işıkhan, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen 38. İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nda Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü standını ziyaret etti. Burada gerçekleştirilen vücut kitle indeksi ölçümüne katılan Işıkhan, Sağlık Bakanlığı'nın farkındalık kampanyasına destek verdi.

Ölçüm sonrası değerlendirmede bulunan Bakan Işıkhan, tüm vatandaşları 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında kurulan stantlarda vücut kitle indeksi ölçümü yaptırmaya davet etti.