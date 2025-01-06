Bakan Işıkhan'dan Polonez gıda firmasındaki işten çıkarmalara ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul’un Çatalca ilçesindeki Polonez gıda fabrikasında çalışan işçilerin işten çıkarılması hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Işıkhan işten çıkarılmaların ve sonrasında gelişen olayların bir süredir gündemlerinde olduğunu söyleyerek bugün gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında sürecin çözüme ulaştığının ve taraflar arasında uzlaşma sağlandığını açıkladı.

"Tüm haklar işveren tarafından karşılanacak"

Anlaşmanın özellikle işçilerin haklarını teminat altına alan bir çerçevede oluşturulduğunu vurgulayan Işıkhan "İşçilerimizin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları ve boşta geçen sürelerle ilgili tüm hakları işveren tarafından karşılanacaktır. Bakanlık olarak sürece çözüm odaklı yaklaşırken, maalesef bazı siyasi çevreler konuyu istismar etmeye, siyasi rant malzemesi haline getirmeye çalıştı. Her zaman çözümden yana olduğumuzu göstererek, siyasi şova müsaade etmeyerek konuyu hassasiyetle ele aldık. Türkiye'nin çalışanlarıyla, üreticileriyle, işverenleriyle büyüyen ve güçlenen bir ülke olduğuna inanıyoruz. Bakanlık olarak her zaman işçi ve işverenin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Çatalca ilçesindeki Polonez gıda fabrikasında çalışan işçilerin işten çıkarılması ve sonrasında gelişen birtakım hadiseler bir süredir gündemimizde yer almaktaydı.



Bugün, Bakanlığımızda sendika temsilcileri, işçiler ve işverenler ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler… pic.twitter.com/du1Qynua5u — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 6, 2025

Ne olmuştu?

İstanbul Çatalca’daki Polonez gıda fabrikasında Tek Gıda-İş Sendikası’nda örgütlenen toplam 146 işçiden 13’ü 19 Temmuz’da işten çıkarılmıştı. Ertesi gün işe gelen diğer 133 işçi ise geldiklerinde "kod 46" gerekçe gösterilerek işten çıkarıldıklarını öğrenmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise raporunda işçilerin sendikal baskı nedeniyle işten çıkarıldığını ve toplu işten çıkarmanın Türkiye İş Kurumu'na bildirilmediğini tespit etmişti. Bakanlık, Polonez’e toplamı 2 milyon TL’yi aşan para ceza kesmiş daha sonra bakanlıkça işten çıkarılma gerekçesi "kod 4" olarak değiştirilmişti.

SGK Kod 4 nedir?

SGK Çıkış Kodu 4, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından haklı bir sebep gösterilmeksizin feshedilmesini ifade eder. Bu kod, işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı gibi haklarını talep etmesine olanak tanır. İşverenin haklı bir neden belirtmeden iş akdini sonlandırdığı durumlarda bu kod kullanılır.