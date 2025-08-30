Bakan Kacır: 33 bin başvuru ile Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde yeni rekor!

Etkinliğin açılışında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 7’den 70’e gökyüzü meraklıları ile bir araya gelerek katılımcılara hitap etti.

Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda etkinliğin önemini vurgulayarak, “Her geçen yıl bilinirliği, kapsamı ve coşkusu katlanan etkinliğimiz, toplumu bilimle buluşturmaya devam ediyor” dedi.

Yeni rekor kayda geçti

TÜBİTAK yetkilileri, bu yılki gözlem etkinliğine başvuran 33 bin kişinin, etkinlik tarihindeki rekor olduğunu belirtti. Etkinliğe katılan 1000 seçili kişi, güneş, ay, gezegenler, yıldızlar ve bulutsular üzerine gözlemler yaparak bilimsel çalışmaların keyfini çıkarıyor.

Kacır, etkinliğin Türkiye’nin dört bir yanından bilim ve teknoloji meraklılarını bir araya getirerek bilime olan ilgiyi artırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

