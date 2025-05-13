Bakan Kacır açıkladı: Yeşil altyapı projelerine 200 milyon dolara yakın destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Ankara'da düzenlenen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi Tanıtım Programı'na katıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı açıklamada, "Kapsayıcı ve Yeşil Topluluk Ekonomik Tesisleri bileşeninde; yerel idarelerin ve kamu kurumlarının 175 yeşil altyapı projesine 172,6 milyon dolar hibe desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Projenin bütçesi 400 milyon dolar

Bakan Kacır, Dünya Bankası iş birliğinde 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi'ni devreye aldıklarından şöyle bahsetti:

"Dünya Bankası iş birliğinde yürüttüğümüz ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ ve ‘Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi’ ile 700 milyon doların üzerinde finansmanı; sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerimize kazandırdık.

Bugün de; bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlikle buluşturmak üzere Dünya Bankası iş birliğinde 400 milyon dolar bütçeli Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi ‘So Celan’i devreye alıyoruz.

Kapsayıcı ve Yeşil Yatırımlar ile Girişimciliğe Destek bileşeniyle; KOBİ’lerimizin yeşil ekonomiye katılımını hızlandırıyoruz. Aynı zamanda kadınların ve gençlerin yeşil ekonominin sunduğu fırsatlara erişimini kolaylaştırıyoruz. Bu doğrultuda bin 800’den fazla KOBİ’nin yeşil dönüşüm projesine 180 milyon dolar faizsiz kredi desteği sunuyoruz. 3 binden fazla kadın ve genç girişimciye, mikro küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliğine toplam 32 milyon dolar hızlandırıcı ve kuluçka desteği sağlıyoruz."

172 milyar dolarlık hibe desteği

Bakan Kacır, 175 yeşil altyapı projesine 172 milyon dolar hibe desteği sağlanacağından da şöyle bahsetti:

"Kapsayıcı ve Yeşil Topluluk Ekonomik Tesisleri bileşeninde; yerel idarelerin ve kamu kurumlarının 175 yeşil altyapı projesine 172 milyon dolar hibe desteği sağlayacağız.

Projenin ilk fazında Yaklaşık 1 milyar TL’lik hızlandırma desteğini mikro ve küçük işletmelerimiz ile kooperatif ve birliklerimizin kullanımına sunmak üzere Haziran ayında çağrılara çıkacağımızın müjdesini de bu vesileyle paylaşmak istiyorum.

2025 yılının ikinci yarısında ise yeşil dönüşüme yönelik güdümlü projelerde ve işletmelerimize yönelik geri ödemeli finansman desteğinde ilk çağrıları başlatacağız. Bu projenin ardından; toplumun tüm kesimlerinin yeşil dönüşüme katılımını ve yeşil ekonominin sunduğu fırsatlardan yararlanmasını mümkün kılacak adımları atmaya devam edeceğiz."