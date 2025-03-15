Bakan Kacır ilk milli banliyö seti projesini değerlendirdi

İlk milli banliyö seti, Gaziantep'teki Gaziray Projesi'nde kullanıma sunuldu. Projede TÜBİTAK'ın imzası bulduğuna dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kacır, milli banliyö setine ilişkin mesajında şı ifadeleri kullandı: "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen Gaziray Projesi'nde cer konverteri, cer motoru, tren kontrol ve yönetim sistemi ile yardımcı güç ünitesi tasarımlarında TÜBİTAK ekiplerimizin imzası var. Raylı sistemlerde yerli ve milli projelere katkı sağlamaktan gurur duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."