Bakan Kacır: Yeni Aziz Sancar’lar bu bilim merkezlerinden yetişecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bilim merkezlerinin Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde kritik rol oynadığını belirtti.

Kacır, nice bilim insanının çocukluk yıllarını bu merkezlerde geçireceğini vurgulayarak, “Türkiye, yeni Aziz Sancar’larını, yeni Selçuk Bayraktar’larını bilim merkezleriyle, DENEYAP Teknoloji Atölyeleriyle, TEKNOFEST yarışmalarıyla bu yolculuğa kazandırmaya devam edecek” dedi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesi hedeflerinin hayata geçirildiğini ifade ederek, Türkiye’nin artık kendi ayakları üzerinde duran, güçlü ve tesirli bir ülke olduğunu söyledi. Geçmişte yerli havacılık girişimlerinin çeşitli engellerle durdurulduğunu anımsatan Kacır, “Vecihi Hürkuş’un uçaklarını uçurmasına izin verilmemişti. Nuri Demirağ’ın projeleri akamete uğratıldı, siparişleri iptal edildi” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayi ve havacılıkta son yıllarda attığı adımlara da değinen Kacır, “Bugün Bayraktar, ANKA, AKINCI, HÜRJET, KAAN ve KIZILELMA gibi projelerle Türk milletinin imzası semalara atılıyor. Bu başarıların ardında inanç, azim ve kararlılık var” diye konuştu.

Bakan Kacır, Ümraniye Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi’nin de bu vizyonun bir parçası olduğunu belirterek, “Bu merkez Zahide Güçlü Ekici'nin izinden gidecek, tam bağımsız Türkiye’yi inşa edecek mühendisler yetiştirecek” ifadelerini kullandı.