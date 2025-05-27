Bakan Kacır: Yerel kalkınma hamlesi ile Türkiye'nin her bölgesi markalaşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Akıllı Uzmanlaşma Konferansı’na katılarak Türkiye’nin bölgesel kalkınma vizyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen "Türkiye’de Akıllı Uzmanlaşma Stratejilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması için Kapasite Artırımı Teknik Destek Projesi" kapsamında yerel ve merkezi kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirildiğini belirten Kacır, üç pilot bölgede bölgeye özgü akıllı uzmanlaşma stratejileri oluşturulduğunu söyledi.

Kacır, konferansta yaptığı konuşmada, ülkelerin rekabet gücünü artırmak için bilgiye dayalı, yerel potansiyeli esas alan ve nitelikli insan kaynağına dayanan kalkınma modellerine yöneldiğini vurguladı. Türkiye’nin de bu yaklaşımı benimseyerek, yerel kalkınmayı destekleyen akıllı uzmanlaşma stratejileriyle her bölgenin kendi potansiyel alanlarında derinleşmesini hedeflediğini ifade etti.

“Her bölge her şeyi yapmasın, kendi güçlü olduğu alanda uzmanlaşsın”

Bakan Kacır, “Her bir bölgemizin her şeyi yapmaya çalışması yerine, potansiyel ve yetkinlik sahibi olduğu alanlara odaklanarak kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak bir kalkınma anlayışını benimsiyoruz” dedi.

56 İhtisas OSB ve yeni teşvik programı yolda

Kacır, bugüne kadar 56 İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurduklarını, yakın zamanda açıklanacak Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerin yeni yatırımlarla buluşturulacağını söyledi.

Ar-Ge harcamalarında büyük artış

Etkin teşviklerle Ar-Ge harcamalarının 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldiğini belirten Kacır, bu harcamaların üçte ikisinin özel sektör tarafından yapıldığını ifade etti. 1.600’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezi ile 11 bini aşkın teknopark firmasının teknoloji odaklı kalkınmaya katkı sunduğunu aktardı.

"Her bölge kendi başarı hikayesini yazacak"

Bakan Kacır, 2024-2028 Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi doğrultusunda Türkiye’nin her bölgesinin kendi alanında markalaşacağını vurguladı:

“Yerel dinamiklerini kullanan, dirençli ve refah düzeyi yüksek bölgeleriyle topyekûn kalkınmış bir Türkiye hedefliyoruz.”