Bakan Kacır'dan Baykar ile Leonardo'nun işbirliğine ilişkin değerlendirme

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Baykar ile Leonardo arasındaki insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasını değerlendirdi.

Türkiye ve İtalya'nın Avrupa'nın ve Akdeniz'in iki önemli üretim gücü olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Lider havacılık şirketlerimizin (Baykar-Leonardo) İHA teknolojilerinde yapacakları işbirliği, Avrupa'nın savunma sanayisinde öz yeterliliğine kritik katkı sunacak. İnsansız sistemlerin havacılığı domine edeceği önümüzdeki on yıllarda, Türkiye ve İtalya birlikte büyük işler yapacak. Atılan bu stratejik adımın peşinden sanayi ve teknolojide yeni işbirlikleri de gelecek."