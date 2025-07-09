Bakan Kacır'dan Grok açıklaması: Regülasyona tabi tutulması şart

Sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması Grok'un kullanıcılara verdiği hakaret içerikli cevapların ardından savcılık re'sen soruşturma başlatmış, bununla beraber Grok'un hakaret ve küfür içeren yanıtları erişime engellenmişti.

Bakan Kacır'a da, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde Grok'a ilişkin son durum soruldu. Yapay zeka uygulamalarının düzenlemeye tabi olması gerektiğini söyleyen Bakan Kacır ise konuya ilişkin şunları söyledi:

"Yapay zekanın regülasyona tabi tutulması şart. Yapay zekanın beslendiği veri setleri ve çalışma prensiplerini oluşturan algoritmalar belirsiz oldukça bu tip sorunları insanlık çok daha fazla görecek. Bu sadece Türkiye ile ilgili değil. Bütün dünyada tartışılan bir mesele. Ümit ediyorum ki küresel düzeyde bir uzlaşma sağlanır.

Yapay zeka geliştirme süreçlerinde şirketler kamuya karşı, topluma karşı sorumluluk taşıyan devlet müesseselerinden, üniversitelerden, akademilerden daha öncü hale geldiler. Bu da onların kuralsız bir alanda daha fazla kazanç elde etme motivasyonuyla hareket etmesini beraberinde getirdi.

İnsanlık ortak bir tedbir geliştirmezse olumsuz sonuçlara şahit olacağız

Eğer küresel düzeyde insanlık ortak bir tedbir geliştirmezse maalesef çok sayıda olumlu netice doğurabilecek bir teknoloji olan yapay zekanın, bu tür olumsuz sonuçlarına da şahit olmaya devam ederiz. Biz Türkiye olarak yapay zekanın etik, ahlaki bir zemin üzerinde geliştirme süreçlerinin devam ettirilmesine yönelik küresel bir yaklaşım için hem tavrımızı ortaya koyuyor hem de çaba gösteriyoruz."