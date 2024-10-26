Bakan Kacır'dan işbirliği vurgusu: Türk devletleri sanayi ve teknolojide güç birliği adımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı’nda konuştu.

İstanbul’da gerçekleştirilen toplantının TDT bünyesinde bu alandaki ilk bakanlar toplantısı olduğunu vurgulayan Kacır, atılacak adımların Türk devletleri arasındaki dayanışmayı artırarak, küresel güçlüklerle birlikte başa çıkılmasına imkan tanıyacağını söyledi.

Kacır, bu toplantının sonucunda kabul edilecek olan bildirinin, yalnızca bakanlıklar arasında değil; aynı zamanda özel sektör, akademi ve araştırma kuruluşları arasında somut işbirliklerinin temelini oluşturacağını belirtti.

Türkiye'nin bağımsızlık yolunda ilerlediğine dikkat çeken Kacır, Türk savunma sanayisinin kutlu yürüyüşünü sürdüreceğini kaydetti.

Bakan Kacır, Türk devletleri arasındaki kardeşlik bağlarına değinerek, “Gün, birlik günüdür. Türk dünyasının yenilikçi, müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etmesinin tam zamanıdır” dedi.

Kacır ayrıca, belirlenen öncelikli işbirliği alanları olan yapay zeka, dijital dönüşüm, uzay teknolojileri, KOBİ destekleri, sanayi ürünleri güvenliği gibi başlıklarda çalışmalara hız verileceğini belirtti.