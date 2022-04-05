Bakan Karaismailoğlu: 198 milyar dolar yatırım yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz." açıklamasında bulundu.

"2053'e kadar 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattını tamamlamayı öngörüyoruz." diyen Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz.

Hızlı tren hatları, 2053'e kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak.

5’er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız."