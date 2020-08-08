Bakan Karaismailoğlu: Aydın-Denizli Otoyoluna büyük ilgi var

08 Ağustos 2020

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ihalesi yapılan Aydın-Denizli Otoyolunun, dünya ölçeğinde bir proje olduğunun altını çizerek, projeye gösterilen ilginin, Türkiye ekonomisine olan güvenin ve ekonominin gücünün bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya’nın Gediz ilçesindeki Gediz-Abide Otoyolunun şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin güçlü bir yapıda olduğunu belirten Karaismailoğlu, tüm projeleri bunları salgın tedbirlerini alarak yürüttüklerini bildirdi. Bir çok projede sıkıntı olmadan çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu,

“Bir gün Siirt'teyiz, bir gün İstanbul'dayız, bir gün Kütahya'dayız, bir gün Denizli'de, bir gün Erzurum'da. Vatandaşımıza hizmet noktasında canla başla çalışıyoruz. Ulaştırma, altyapı projeleri insan hayatına dokunduğu için çok önemli. Projelerimiz, yaptığımız yerlerde ve tamamlandığı yerlerde özellikle istihdama, ekonomiye, ticarete, tarıma ve turizme önemli derecede artılar sağlıyor” dedi.

Dünya ölçeğinde büyüklüğe sahip Aydın-Denizli otoyolunun ihalesinin yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma ülkemize olan güvenin ve ekonomimizin gücünün bir göstergesi” ifadelerini kullandı.