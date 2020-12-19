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Bakan Karaismailoğlu: Çin ihracat treni kesintisiz yolculuğunu tamamladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'dan yola çıkan ihracat treninin Çin'in Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin İhracat Trenimiz, Çerkezköy'den Xi'an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye'nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir." ifadesini kullandı.

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