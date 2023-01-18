Bakan Karaismailoğlu: Demir yollarında adeta bir seferberlik ilan ettik

Karaismailoğlu, "Türkiye, Asya-Avrupa-Orta Doğu ekseninde avantajlı bir konumda, bu açıdan demir yollarını öncelikli sektör ilan ettik. Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısı için 1 trilyon 653 milyar liranın 346 milyarını demir yollarının imarına harcadık" dedi. Demir yolu ağlarının tamamını yenilediklerini söyleyen Karaismailoğlu, demir yollarında çağ atlatan projeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Karaismailoğlu, "Bu süreçte, hızlı tren projeleri, mevcut sistemin yenilenmesi ve modernizasyonu, demir yolu sanayisinin geliştirilmesi için büyük gelişmeler katettik. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan 'Tek Yol Tek Kuşak' girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Marmaray ile Pekin'den Londra'ya kadar en güvenli, en kısa, en ekonomik uluslararası demir yolu koridoru oluşturduk. Demir yolu ağımızı 13 bin 150 kilometreye yükselterek ülkemizi hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık" diye konuştu.