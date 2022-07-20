Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul olmazsa olmazımız

Maruf BUZCUGİL

ANKARA (DÜNYA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti iktidarı dönemini kapsayan 20 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Karaismailoğlu, “20 yılda gerçekleştirilen yatırım miktarının yüzde 65’i karayollarına harcandı.” dedi.

Gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen Karaismailoğlu, “Yaptığımız işler vatandaşa dokunuyor, konfor getiriyor. Bu yatırımlar çok masraflı, ülkemizin kaynakları belli maksimum faydayı sağlamak zorundayız.” değerlendirmesini yaptı.

Karaismailoğlu, “183 milyar dolar düzeyindeki yatırım, üretime yaklaşık 1 trilyon dolar katkı sağladı. 1 milyar litre akaryakıt tasarruf edildi. Milli gelire 600 milyon dolar katkısı oldu.” diye konuştu. Karaismailoğlu, 20 yılda yapılan yatırımların sadece yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan 38 milyar dolarlık kısmının Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle gerçekleştiğini vurguladı.

Pendik-Sabiha Gökçen metro hattı Eylül’de açılacak

İstanbul’daki metro yatırımları hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, toplam 103 km uzunluğunda 7 hatta inşaatın sürdüğünü, bu hatların yapımının 2023 yılı içinde bitirileceğini söyledi. Karaismailoğlu bu kapsamda Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının eylül ayında açılacağını bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden metro yatırımlarının çok yavaş ilerlediği eleştirisinde bulunan Karaismailoğlu, “Yüzde 40 düzeyinde teslim ettiğimiz bazı yatırımlar hala bitirilemedi.” dedi.

Kanal İstanbul

Kanal İstanbul tartışmalarına da değinin Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi.” dedi. Karaismailoğlu, “Küresel hareketlerin, lojistik hareketlerin artması, dünyadaki ticaret hacimlerinin artması, bunlara cevap verebilme, şu an 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 2035 yılında 25 milyar tona çıkması, 2050’lerde bunun 60-70 milyar tona çıkması, buradaki bu hareketliliğin önündeki sıkıntıları ortadan kaldırmak için Kanal İstanbul olmazsa olmazımız.” ifadelerini kullandı.

“Ana ihale ulaşımdan sonra yapılacak”

Projeyle ilgili önce ulaşım yollarının yapıldığını dile getiren Karaismailoğlu, “Ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra da ana ihaleyi yapıp ana işe başlayacağız. Şu an kara yolu, Başakşehir-Hadımköy-Ispartakule bağlantısındaki işimiz devam ediyor. Sazlıdere köprüsündeki imalatlarımız da devam ediyor. Aynı şekilde demir yolunun da Kanal İstanbul’a uygun bir şekilde, Boğazın altından geçecek şekilde Halkalı-Ispartakule arasındaki ihalemizi yaptık.” dedi.

Kurban Bayramı’nda ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre 2022 Kurban Bayramı’nda tüm ulaşım modlarında yoğun trafik yaşandı. 8 Temmuz günü, daha önce uzun yolculuklara ya da feribot seyahatleriyle geçilebilen Osmangazi Köprüsü’nden 80 bin 624, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 14 bin 275 araç geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 132 bin 377 geçiş oldu.

İstanbul Havalimanı’nda bayram boyunca ortalama 1400 uçak ve 230 bin yolcuya ulaşıldı. 8 Temmuz günü 1422 uçuş ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Yüksek Hızlı Tren, Anahat, Bölgesel Hatlar ile Marmaray ve Başkentray’dan oluşan demiryolu taşımacılığında yüksek sayılara ulaşıldı. 5 Temmuz-16 Temmuz günleri arasında toplam 6 milyon 634 bin kişi seyahat etti. 11 Temmuz günü tüm hatlarda 713 bin 40 kişi seyahat etti. 8 Temmuz günü YHT seferleriyle 27 bin 435 kişi taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bayram Raporunda, son 20 yılda araç sayısının 8.6 milyondan 25.2 milyona çıkmasına ve taşıt hareketliliğinin yüzde 147 artmasına karşılık, karayollarına yapılan 112 milyar dolarlık yatırım sayesinde can kayıplarının yüzde 82 azaldığı belirtildi.