Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara Otoyolu 21 Aralık'ta tamamlanacak
Bakan Karaismailoğlu, "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun devam ettiğini belirterek, "İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sorumluluk jandarmada olacak
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: AA