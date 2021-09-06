Bakan Karaismailoğlu metro simgesinin değiştiğini duyurdu: İBB'den tepki

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Projesi kapsamında Kağıthane metro istasyonunda incelemelerde bulundu.

Karaismailoğlu, buradaki programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’daki yeni metro simgesinin 'U' olduğunu açıkladı.

İstanbul’da metronun yeni simgesi!



I ❤️ U pic.twitter.com/NP3fAdAXhC — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) September 6, 2021

Bakan Karaismailoğlu, yeni simgenin olduğu fotoğrafı “İstanbul’da metronun yeni simgesi" diyerek paylaştı.

İBB Sözcüsü Ongun'dan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medya hesabından Bakan Karaismailoğlu'na yanıt verdi. Ongun, paylaşımında, "Sayın Bakan; İstanbul'daki metronun simgesi, 1992'den beri ‘M'dir. Siz İBB'de görevdeyken de öyleydi; İstanbul'da en çok metro yapılan bu dönemde de ‘M’ olarak kalacak. Hizmet İstanbul'a hizmettir, ayrıştırmak hiç hoş değil." dedi.