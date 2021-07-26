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Bakan Karaismailoğlu: Osmangazi Köprüsü rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Karaismailoğlu, Twitter hesabından, Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eşdeğer araç olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı." ifadesini kullandı.

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