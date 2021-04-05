Bakan Karaismailoğlu: Trafik kazalarında can kaybı ortalaması 6,6'ya geriledi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 71. Bölge Müdürleri Genel Toplantısı'nın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün artık dünya ticaret yolları üzerinde hakimiyet kurmaya başlandığını söyledi. Karaismailoğlu, "Kara yolları yatırımlarımız, Türkiye'nin, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda her daim en önemli dayanağını oluşturdu." ifadesini kullandı.

Yatırımların etkisiyle yıllık ortalama 1 milyon 20 bin kişilik istihdam imkanı doğduğunu anlatan Karaismailoğlu, ulaşım ve haberleşme alanında yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasında ölümlü trafik kazalarına da değinen Karaismailoğlu, ölümlü trafik kazaları haberlerinin artık yok denecek kadar azaldığını aktardı. Karaismailoğlu, şöyle konuştu: "Kara yollarımızda seyreden araç sayısı artarken, 100 milyon taşıt×kilometre başına düşen kaza anında ölümler 5,72'den 1,21'e düşerek kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 79 azalma sağlandı. Yüz bin kişi başına trafik kazalarında can kaybında dünya ortalaması 18 iken, ülkemizde bu rakam 2019 sonu itibarıyla 6,6'ya gerilemiştir. Bölünmüş yollarımızdaki hızımız da saatte 40 kilometreden 88 kilometreye çıkarken, seyahat süresi yarı yarıya azalmıştır. Yollarımızın işletme performansının artırılmasıyla bugün zaman ve akaryakıttan yıllık 19 milyar liraya yakın tasarruf sağlıyoruz. Sanayicimize, çiftçimize malını daha hızlı ve daha tasarruflu bir şekilde nakliye etme imkanı sunarak ticari başarılarına da katkı yapmış oluyoruz."