Bakan Karaismailoğlu’dan İmamoğlu’na 250 bin liralık tazminat davası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir televizyon programında kendisinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dilekçede Bakan Karaismailoğlu’nun avukatı Ömer Faruk Karagüze’nin, "Davalının iddialarının tamamı baştan sona gerçek dışı olup, kamuoyunun önünde ulusal kanallarda ve sosyal medya üzerinden yapılan söylemler marifetiyle müvekkilim acı ve elem içinde bırakılmıştır. ‘Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemişsin’, ‘atanmış’ şeklindeki küçük düşürücü, alaycı, dalga geçen ifade ve hakaretlerin maksadı müvekkilimin uhdesinde yönetilen ulaşım ve altyapı projelerini gölgede bırakıp, anlamsız tartışmalar, aslı astarı olmayan iftiralarla müvekkili kamuoyu husumetine maruz bırakmaktır.’’ ifadelerine yer verildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, davalı Ekrem İmamoğlu'nun davacı Adil Karaismailoğlu'na 250 bin lira manevi tazminat ödemesi talep edildi.

İmamoğlu'nun sözleri

Halk TV'de soruları yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu'nun “Biz diyoruz ki bizimle hizmette yarışsınlar. Başkalarının yaptığı hizmete çökme gayreti var. Rahatsız oluyoruz. Şu anda belediyenin yaptığı daha önce başlamış hatlardı”, “Sizin bu paraları nerelere harcadınız anlamadık”, “Atatürk Havalimanı işi bitti, hikayesi kapandı.” sözlerine tepki göstermişti.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu da zavallı bir arkadaş. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş arkadaş bugün açıklama yapıyor diyor ki, ‘Atatürk Havalimanı işi bitti, orada park yapacağım, hikayesi kapandı’ diyor. Kibire bakar mısınız?

Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir insansız. İradesi olmayan bir insansın. Çünkü ben seni irade koltuğunda otururken tanıyorum. Aileni de tanıyorum.

Dedenden sana 3 milyon metrekarelik Florya'nın göbeğinde arazi kalsa bu kadar konuşamazsın. ‘Atatürk Havalimanı konusu kapandı' diyor. Sanki dedesinden Florya'nın göbeğinde 3 milyon metrekarelik bir arazi ona miras kalmış gibi.

‘Atatürk Havalimanı’nı 2023'te açacağız' sözüne cevap veremezsin çünkü Atatürk Havalimanı bu toplumun vicdanında hâlâ kapanmadı. Çünkü orada 30 milyar Euro'luk yatırımı çöpe attın. Etkin, binaların içindeki 4,5-5 milyar euroluk teçhizatı çöpe attın. Bunlar yapılırken o da (Karaismailoğlu) orada yoktu. Aklı ermez o işlere.

‘Zaten bir tarafından millet bahçesi başladı' diyor. İstanbul'un göbeğinde dedenden sana 3 milyon metrekare arazi kalsa, ‘Millet Bahçesi başlattım' diyemezsin. Bu da kibrin tavanı! Yahu sen Atatürk Havalimanı’na bir şey yapacaksan önce gel milletle konuş…

Aynı akıl işte büyükşehir belediyesine kaynak soruyor. Sen git yapılmamış bir ihalenin, parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver. Hakkında zimmet davası var. Soruşturma dosyasına İçişleri Bakanlığı el koydu sayın ulaştırma bakanının. 20 milyon lira…

Bu tür lafları ederek koltuğuna gerile gerile konuşma. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var. Önce önünü ilikleyeceksin. Çünkü 16 milyon insan seçti. Öyle konuşacaksın…

Allah aşkına bu ülkenin tarihinde nerede görülmüş, Türkiye'nin hükümetiyle bir belediye yarışır. ‘Hizmette yarışalım diyor'. Sen kimsin? Sen bu ülkenin atanmış bir bakanısın. Bu ülkenin merkezi hükümetinin bütçesini yönetiyorsun…

Git işine bak, işini yap, işini insan gibi yap. Yapamıyorsun, dönüyorsun, senin döneminde, genel sekreter yardımcısı olduğun dönemde, senin imzanla durdurulmuş, yapamadığın, kaynak bulamadığın metroları bitiren bir yönetim ve belediye başkanı var… 10 metronun 8'i…"