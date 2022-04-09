Bakan Karaismailoğlu'dan toplu ulaşım zammına eleştiri

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı’nda görev yapan muhabirler ile iftar programında bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Salgın dönemi öncesini ifade eden 2019 yılında Türkiye genelindeki havalimanlarını 210 milyon yolcunun kullandığını hatırlatan Karaismailoğlu, bu yıl itibari ile 2019 rakamlarını hedeflediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, 2019 yılındaki kapasitenin üzerine çıkıldığında İstanbul Havalimanı’ndaki ilave yatırımların gündeme geleceğini belirtti. Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı dünyanın transit merkezi. Gözbebeğimiz. Buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Bütün dünyanın gıpta ile baktığı bir proje. Burası kamu özel işbirliği olarak çok önem verdiğimiz, dünyaya örnek olarak anlattığımız bir yer.” dedi

"İstanbul Havalimanı, taş ocaklarının bulunduğu, yaşamın olmadığı bir alanda devletten bir kuruş çıkmadan 10 Milyar Euro’luk bir yatırımla hataya geçirildi." diyen Karaismailoğlu, "Sözleşme süresi boyunca da 22 milyar Euro devlete direkt kira girdisi olacak." ifadesini kullandı.

Atatürk Havalimanı’nın iktidara gelmeleri durumunda muhalefet partileri tarafından tekrar faaliyete geçirileceği yönündeki açıklamalar sorulan Karaismailoğlu, “Ben de ironiyle cevap vereyim. Onlar da uçakları İETT otobüsü gibi arkadan itince gidiyor zannediyorlar herhalde. Atatürk Havalimanı’nda yaşanan sıkıntılardan dolayı burası (İstanbul Havalimanı) dünyanın transit merkezi olarak planlanmıştı. O zamanlar ‘buraya uçak mı iner’ diye söyleyenler bugün günlük bin 100 tane uçak iniyor buraya. Bin 300-bin 500’lere kadar çıkacak. İlave etapları yaptığımızda çok çok daha üzerine çıkacak. Bütün dünya burada birleşip buluşacak. Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti." dedi.

Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapılması

Atatürk Havalimanı’nın kuzey-güney pistinin millet bahçesi olacağını ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ihalesini yaptığını aktaran Karaismailoğlu, “Yaklaşık 2 milyon metrekarelik bir alan olacak. İç ve dış hatlar terminalleri için farklı bir çalışma yapılıyor. Alt yapısı kesinleşince orayı da açıklayacağız.” dedi.

İstanbul'daki metro çalışmalarında gelinen son durum

Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile metro hatları konusunda yaşanan tartışma ve İstanbul’daki toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamlarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Karaismailoğlu, “Devlet olarak bizim görevimiz vatandaşımıza, milletimize hizmet etmek. Onun hayatını kolaylaştırmak. Belediyenin de görevi o. Bu metro hatları zamanında planlandı. İstanbul gibi metropol kentlerde toplu taşıma olmazsa olmaz. Çünkü başka bir alternatif yok. Siz kaliteli, güvenli ve ekonomik bir toplu taşıma alternatifini vatandaşlara sunmak zorundasınız ki o toplu taşımayı kullansın. Yoksa herkes kendi özel aracıyla trafiğe çıkarsa burada içinden çıkılamaz bir hale gelecek. O yüzden bu metro yatırımlarını çok hızlı şekilde yapmak lazım.” dedi

Bakanlık olarak İstanbul’da 103 kilometre metro yaptıklarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de inşaatı devam eden 100 kilometre metro hattı olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Biz bitecek hatlarımızla ilgili tarih veriyoruz. 2023 yılı bu zamanlara kadar neredeyse 103 kilometrenin tamamına yakınını bitirip İstanbulluların hizmetine vermiş olacağız. Biz de istiyoruz ki onlar da hizmette, hızda bizimle yarışsınlar. Bir an önce onlar da bitirip İstanbul’un trafiğini rahatlatsın. Maalesef o heyecanı orada göremiyoruz. Biz de sonuçta yapılan hizmette yarışmak istiyoruz. Ama hizmette yarışmayız, başkalarının yaptığı hizmetlerin üzerine çökme gayreti var. Tabii ki ondan da rahatsız oluyoruz. Sonuçta vatandaşımızın herkesin yaptığını görmesi lazım. Çünkü o hizmeti yapmayanlar da buradan dersini alması lazım. Vatandaş ona derisini vermesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Toplu ulaşıma zam eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden 100 kilometrelik metro hatlarının daha önce başlanan hatlar olduğunu söyleyen Karaismailoğlu şöyle anlattı:

“3 yıl geçti neredeyse. Yeni bir hat olmadığı gibi mevcutlarda da bir çalışma yok. Bu hızla 10 senede bitmez o metro hatları. İnsan bir İstanbullu olarak üzülüyor. Keşke akıllarını başlarına alıp bu işleri bir an önce hızlandırsalar. Zihniyet meselesi, İstanbul’un kaynağı İstanbul’a yeter. Bunu kendileri de söylüyordu. Önceliklendirmek ve onları yüklenmek lazım. İstanbul’un çok büyük bütçeleri var. O bütçeler bu yatırımlar için veriliyor. Ama görüyoruz ki o bütçeler bu yatırımlara gitmiyor. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Zamanı gelince vatandaşımız sorar. Ama bunlar bitmek zorunda yoksa İstanbul’daki trafik içinden çıkılmaz hale gelir. Toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Özel araçlı yolculuklardan vatandaşı caydırmak için kaliteli, ekonomik bir toplu taşıma alternatifi sunmak zorundasınız. Devletin ve belediyenin birinci asli görevi.”

Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul ile ilgili son duruma ilişkin ise şunları söyledi:

“Kanal İstanbul çok büyük bir alt yapı projesi. Hem maliyeti yüksek hem mühendislik açısından çok önemli bir proje. Proje çalışmaları bitmek üzere. Finans tarafı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yüklü projeyi genel bütçeye yük olmadan yapmamız gerekiyor. O yüzden alternatif finansman modelleri çalışıyoruz. Devletin bütçesine yük olmayan finans modelini kesinleştirip onu bulduğumuzda inşallah tamamına başlayacağız. Alternatif ulaşım yollarındaki projelerimiz devam ediyor. Hem alternatif finans hem yapım modelleri üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Bu kadar büyük soluklu proje bir anda bitmez. Bugün ihale etseniz 1 yıl hazırlık süreci olur. Ondan sonra da 5-6 yıl sürecek uzun soluklu devasa bir proje.”