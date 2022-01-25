Bakan Karaismailoğlu'dan trafik açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Allah'a hamdolsun, soğuk sebebiyle karşı karşıya kaldığımız, bir canımıza herhangi bir sıkıntı gelmiş bir durum meydana gelmedi ona şükrediyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu ise, "Boğaziçi Köprüsü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden saat 13.00 itibarıyla otomobillerin geçişine izin vereceğiz. Hava yolunda hareketlenme başladı. İstanbul Havalimanında uçuşlara birazdan başlayacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, "Trafik kısmen de olsa şu an işliyor. Ancak Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor." dedi.

"Marmaray ücretsiz hizmet veriyor"

Bakan Karaismailoğlu, "Marmaray, dün gece olduğu gibi bu gece ve yarın gece de ücretsiz olarak sabaha kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek." diye konuştu.