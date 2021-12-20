Bakan Kasapoğlu: 49 vakfa ait 349 yurt bulunuyor

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, öğrencilerin yurt ve kredi sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

Bülbül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, öğrencilerin burs sorunuyla ilgili şu tespitlere yer verdi:

“Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı verilerine göre; 2020-2021 döneminde Türkiye'de yükseköğrenime 7 milyon 940 bin öğrenci kayıtlı. Ancak KYK’dan burs alan öğrenci oranı 5,6. Öğrencilerin en büyük sorunlarından biri de kredileri ödeme. 2006-2020 yılları arasında toplamda 313 bin 686 kişi, öğrenim kredisini erteledi. Borç erteleme talebinde bulunan gençlerin oranı ise 2006 yılına oranla 2019'da yüzde 416 arttı. Borcunu ödeyemediği için icra tehlikesiyle karşı karşıya olan gençlerin sayısı 280 bine dayandı. Toplam 5,5 milyon öğrenci KYK'yla borç-icra ilişkisi içinde, 400 bini ise icrada.”

Kasapoğlu, Bülbül’ün burslarla ilgili soru önergesine, “Bakanlığımızın borçluları icraya gönderme ve haciz yapma yetkisi bulunmamaktadır. Devlet alacağı haline gelen borçlar, vergi dairelerince takip edilmektedir.” yanıtı verdi.

Bülbül, öğrencilerin yurt sorununa ilişkin verdiği başka bir önergede ise Kasapoğlu’na, “Neden yeterli miktarda yurt açılmıyor, neden vakıflara bu kadar yurt imkanı veriyorsunuz? Hangi vakıfların kaçar tane yurdu var.” diye sordu.

Bakan Kasapoğlu, Bülbül’e gönderdiği yanıtta, “25 Kasım 2021 tarihi itibariyle 49 vakfa ait 349 yurt bulunmaktadır.” dedi. Kasapoğlu'nun hangi vakfın kaç yurdu olduğu ile ilgili ise bilgi vermediği belirtildi.