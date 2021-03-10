Bakan Kasapoğlu: Türk sporunun marka değerine, imajına kimsenin zarar verme hakkı yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda yarınlara dair önemli projelerinin bulunduğunu söyledi.

Levent'teki Wyndham Otel'de spor medyasının yöneticileriyle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, toplantıda açıklamalarda bulundu.

Sporun ulusal gücü sayesinde birçok sorunun üzerinden gelinebildiğini belirten Kasapoğlu, "Sporun tüm paydaşlarıyla yapmış olduğum bugüne kadarki çalışmalarda gelinen nokta ve bununla paralel çok güçlü bir nüfusu barındırmamız sebebiyle yarınlara dair projelerimiz var. Ülke olarak sporun gücünü daha farklı boyutlara taşıma durumumuz söz konusu." ifadelerini kullandı.

Salgını ülke olarak fırsata dönüştürdüklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş olduğu pek çok mücadele ve bu noktada kazanımları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıllık bir çalışma ve emek var. Bu noktada gelinen aşama her alanda bir iddiayı ortaya koyuyor. Sanayi, sağlık, ekonomik altyapı, teknoloji, eğitim ve tabii ki her alanda olduğu gibi spor ve gençlik yatırımlarıyla devasa bir yatırım ve bununla birlikte yatırımların insana dokunması noktasındaki pek çok çaba, faaliyet, gayret, organizasyon... Geriye dönüp baktığımızda pek çok başarıyı ve devrimi görüyoruz. Bu devrimlerin süreklilik arz etmesi gerekiyor. Bu dinamizmle yılmadan, usanmadan, mücadeleden vazgeçmeden her geçen gün değişen dünyanın yeni bir söylemle, yeni bir projeyle önünde olmak gerekiyor."

Sporun çok popüler bir konu olduğunu aktaran Gençlik ve Spor Bakanı, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kattığı önemli etkiler var. Bizler bu doğrultuda hep ileriye bakacağız. Hedeflerimizi her geçen gün daha yukarı, daha yükseğe koyarak ülkemizi bu anlamda gelişmişlik noktasında, kalkınma noktasında her alandaki seviyesinde daha yukarılara taşımanın gayreti içinde olacağız. Spor çok popüler bir olgu, bir konu. Zira gençlik çok dinamik ve aynı zamanda ülke olarak çok avantajlı durumumuzun olduğu bir konu." diye konuştu.

Sporu yarınlara güçlü kılma adına çalıştıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sporun sorunlarını nasıl çözeriz, yarınlara daha dinamik, kuşatıcı, üretken bir yapıyla kavuştururuz onun gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl spor kulüpleri ve federasyonlarıyla çalıştay düzenledik, tüm spor ailesini davet ettik. Kulüp, kurum, federasyon herkes eteğindeki taşı döksün, düşüncesini, önerisini ortaya koysun ve birlikte yürüdüğümüz bu yolda artık ne tür bir vizyonla, nasıl bir yaklaşımla bu sorunları çözer, yapıyı nasıl daha sağlıklı hale getiririz, sistemi nasıl daha üretken bir yapıya kavuştururuz bunları konuşuruz dedik. Faydalı bir çalışma gerçekleşti. Kulüplerimizin idari anlamda, finansal noktada geldiği durum da hepimizin inandığı gibi iyileştirme, reform ihtiyacı söz konusu. Bu doğrultuda özellikle yönetimlerin sorumlu olması, kulüpleriyle, federasyonlarıyla hiçbir ülkede olmamış bir spor devriminden bahsederken yine tüm branşlarıyla devletin ciddi bir desteğinden de özellikle son yıllarda bahsetmek gerekiyor. İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verebilir bir mantıkla, şeffaflıkla idare edilen yeni yapılarla sporumuz tüm branşlarıyla çok daha farklı bir noktaya gelecek. Yarınların daha güçlü Türkiye'sinde sporun da parlayan yıldızını daha parlak hale getireceğiz."

"Kulüp ve federasyonlarda yönetimlerin şeffaf olması hedefimiz"

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kulüp ve federasyonlarda yönetimlerin şeffaf olması gerektiğini dile getirdi.

"Kulüp ve federasyonlarda yönetimlerin sorumlu olması, şeffaf olması hedefimiz. Hiçbir ülkede olmamış bir spor devriminden bahsederken yine tüm branşlarıyla özellikle son yıllarda devletin ciddi bir desteğinden de bahsetmek gerekiyor." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verebilir bir mantıkla, şeffaflıkla idare edilen yeni yapılarla sporumuz tüm branşlarda farklı noktaya gelecek. Herkes şapkasını önüne koysun, dedik. Bu noktada kulüplerin açıkçası sürdürülemez durumunu sürdürülebilir ve üretken yapı haline getirelim. Özellikle sporu, Türk halkı için erişilebilir hale getirelim. Sporu tabana yaymak, bir kültür, bir bilinç haline getirmek istiyoruz. Bu kadar tesis altyapısı ve ciddi anlamda bir seferberlik durumundan bahsediyoruz. Genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle herkesi spora katma ve herkesin yaşamının bir parçası haline getirme taahhüdümüz var. Bu noktada da her geçen gün mesafe katediyoruz. Kulüplerin ve federasyonların değişecek yeni yapılarıyla bu hıza ayak uydurmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Kulüp ve federasyonlarda yönetimlerin şeffaf olması hedefimiz. Dinamik ve güçlü bir potansiyeli içinde barındıran bir nüfusuz. Yetenekli gençlerimiz ve çocuklarımız var. Bunları tesadüfe bırakmadan planlayarak, takip ederek ve destekleyerek onları yıldızlar olarak ortaya çıkarma görevimiz var. Bunu hep birlikte başarma durumundayız."

Bakanlık olarak yetenek taraması ve spora yönlendirme projelerine önem verdiklerini belirten Kasapoğlu, "1,5 milyona yakın çocuğumuzu farklı testlerle taradık ve bu noktada 100 bin ve sonrasında gelen 30 bin civarında yakından takip ettiğimiz gencimiz var. Taranan bütün çocuklarımızı spora katma, spor kültürüyle yetiştirme, en azından bir branşla ilgilenmelerini sağlama adına bu projelerimize çok önem veriyoruz. Sadece yetenekleri keşfetme değil, spora yönlendirme, bunu da ilkokulda başarma zorunluluğumuz var. Geçen yıl salgın nedeniyle okulların kapalı olması bunu biraz engelledi ama önümüzdeki süreçte bunu güçlü bir şekilde yarınlara taşıyacağız. Özellikle yetenek taramasında keşfettiğimiz gençler, almış olduğumuz sonuçlarla yarınımız adına bize çok umut veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının projelerde yavaşlamaya sebep olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Ama pandemiyi her alanda fırsata dönüştürdüğümüz gibi sporda da özellikle müsabakalara hazırlanan sporcularımızı, olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızı desteklemek adına bir fırsata dönüştürdük. Hiçbir şekilde antrenmanlarından, çalışmalarından geri kalmadılar. İnanıyorum ki önümüzdeki gerek olimpiyat süreci gerekse de sonraki süreçler başarı adına bizleri çok mutlu edecek. Bunların birtakım sonuçlarını zaten pandemi koşullarındaki hafiflemeyle beraber paralel olarak başlayan müsabakalarda gördük." şeklinde görüş belirtti.

Kasapoğlu, "Pandemi sürecinde sadece sporcular değil, yatırımlar noktasında da çalışmalar hiçbir şekilde kesintiye uğramadı. Futbol, basketbol, voleybol ve diğer branşlar, cimnastiğiyle, yüzmesiyle ve atletizmiyle her alanda yapılaşmamız ve tesisleşmemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi göstermekle mükelleftir"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Onca transferi yapan bir kulüp stada da gereken bakımı, ilgiyi ve itinayı göstermekle mükelleftir. Bunun mazereti olmaz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, "Türk sporunun marka değerine, imajına hiçbir şekilde kimsenin zarar verme, yıpratma hakkı olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Kasapoğlu, "Türk futbolunda hep aynı konuları konuşup duruyoruz (hakemler). Futbolu kısır tartışmalardan daha öteye taşıma zaruretimiz var." dedi.