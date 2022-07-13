Bakan Kasapoğlu'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrencilerin kredi borçları faizleriyle ilgili, "Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik, Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısında detaylıca açıklama yapacak" açıklaması yaptı.

Üniversite öğrencilerinin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarında faizlerle birlikte yüksek miktarda artışlar yaşaması, 10 Temmuz'da sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşmişti. Örenciler KYK borcu olduğu öne sürülen görselleri paylaşarak tepki gösterdi. Devletten kredi alan öğrencilere 74 bin liradan 152 bin liraya kadar değişen tutarlarda borç çıktığı, paylaşılan fotoğraflara yansıdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, lisans eğitimi için aldığı 41 bin TL'lik KYK kredisinin faiziyle 152 bin TL'ye çıktığını gösteren gencin tweet'ini paylaşarak, “Gençlere sesleniyorum: Faizli KYK borçlarını ödemeyin! Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece ana para talep edilecek, o da iş bulduğunuzda” çağrısında bulundu.

Sosyal medyada 'KYK borçları silinsin' kampanyası başlatılırken, bazı siyasi partiler, sivil toplum örgütleri de kampanyaya destek vermişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından ilk Kabine toplantısında KYK borçlarına yönelik karar açıklanması bekleniyor.