Bakan Kirişci: Destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. TMO alım pirimi desteği 415 milyon 105 bin 3 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 10 milyon 26 bin 66 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.