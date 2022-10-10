  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Kirişci: Destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı
Takip Et

Bakan Kirişci: Destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 425 milyon 131 bin 69 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "425 milyon 131 bin 69 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. TMO alım pirimi desteği 415 milyon 105 bin 3 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 10 milyon 26 bin 66 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Türkiye Haberleri

İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye