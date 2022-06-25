Bakan Kirişci: Marmaris yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da gün boyu ve ilerleyen günlerde devam edecek." dedi.

21 Haziran akşamı başlayan yangınla ilgili bir kişi tutuklanmıştı.

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