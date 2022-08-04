Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "(Yangın söndürme uçağı) Soçi'de yarın Rusya'dan uçak alma konusunu belli bir aşamaya getireceğiz." açıklaması yaptı.

Kirişci, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirim yapacağını açıkladı.

Bakan Kirişci, "Kış aylarına girerken meyve sebze fiyatlarındaki artışı önlemek adına sera üretim alanlarımızı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Kirişci, "Un, yağ, şeker gibi stratejik ürünlerle ilgili bir planlama yapacağız. İhtiyacımız olan ürünlerde kendi kendimize yeterliliğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Kirişci, "Büyükşehirlerde kırsala dönmek isteyen insanlarımız var, bu sebeple küçük aile işletmeciliğini teşvik ediyoruz. Böylece kırsala dönüşün hızlanacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kirişci, "Tarımsal destekleri sadeleştirme ve stratejik ürünler için fark ödemesi kavramını gündeme getiriyoruz. Uygulama 2023'te pilot bir şehrimizde başlayacak." diye konuştu.

Kirişci, "Yeminli tarım müşavirleri, alt başlık olarak yeminli ziraat, gıda, su ürünleri mühendisi, üreticilerimize danışmanlık hizmeti verecek." dedi.