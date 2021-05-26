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Bakan Koca: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstüne aşılama başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak." ifadesini kullandı.

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