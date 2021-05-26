Bakan Koca: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstüne aşılama başlayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacağını söyledi.
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Koca, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak." ifadesini kullandı.
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CANLI: Bilim Kurulu Toplantımızın ardından Basın Açıklamamızı aşağıdaki YouTube linkimizden takip edebilirsiniz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2021
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