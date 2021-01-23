Bakan Koca: 1 milyon 200 binden fazla kişi şu ana kadar aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden Türkiye genelinde şu ana kadar koronovirüs aşısı olanların sayısını açıkladı.

Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını gösteren bir haritanın da yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu."

Paylaşımdaki verilere göre, İstanbul'da 224 bin 472, Ankara'da 122 bin 332, İzmir'de ise 76 bin 688 kişinin aşı oldu.