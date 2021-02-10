Bakan Koca: 100 milyon doz aşı için anlaşmalar tamamlandı

Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanağını belirten Sağlık Bakanı Koca, "Planlanabilir gelecek için bölgesel çalışmaların yürütülebileceği döneme geçiyoruz. Yeni dönemin adı 'yerinde karar dönemi'dir" ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yarından itibaren ilk aşılanan grubun ikinci doz aşılamasının başlayacağını ifade ederek, "Yarından itibaren 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak" açıklamasında bulundu. Koca, hafta sonundan itibaren başta kabine üyeleri olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet etti.

Bakan Koca, 15 milyon doz aşının temin edildiğini ve 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmaların tamamlandığı söyledi. Yerli aşı çalışmalarına ilişkin de konuşan Koca, "Bugün en önde giden aşı adayımız için Faz 2 insan deneylerinin gönüllüleri aşılanmaya başlandı. 1 hafta-10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına başlanacak." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İlave tedbir düşünülmüyor"

Bilim Kurulumuzun tavsiyesi, kısıtlamaların hafifletilmesinde acele edilmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. Yeni bir tedbir ilavesi şu an öneri olarak düşünülmüyor. Var olan tedbirlerin devamı öneriliyor.

"Mutasyon sayıları artarak devam ediyor"

Mutasyon sayıları artmaya devam ediyor ama var olan vaka sayılarında mutasyonun bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz.

3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi.

Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız.

Bilim Kurulumuzdaki arkadaşlarımızla Şehir Hastanemizde ikinci doz aşımızı toplantıdan önce yaptırdık.

"Yüz yüze eğitim risk teşkil ediyor"

Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim.

Bu ay 500-800 bin arası BioNTech aşısı gelecek. Mart sonunda 4,5-5 milyona tamamlanmış olacak. Bize, mart veya nisan ayına kadar aşıyı verebilecek her firmadan alma çabası içinde olduğumuzu vatandaşımız bilmiş olsun.

Bilim Kurulu'nun belirleyeceği esas doğrultusunda gerektiğinde il, ilçe bazında birtakım kararlar almak mümkün olacak. Bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir, öneri olarak bunu sunacağız.