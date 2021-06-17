Bakan Koca: 24 saat dolmadan 1.5 milyonuncu aşı yapıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugün yapılan aşı sayısının 24 saatin dolmasına iki saat 17 dakika kala, 1.5 milyonu geçtiğini duyurdu.
1.5 milyonuncu aşıyla ilgili bilgi veren Bakan, 1.5 milyonuncu aşının Tekirdağ'da yapıldığını söyledi. Bakan Koca, "1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek." ifadesini kullandı.
1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek. pic.twitter.com/XGKURVqTQR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021