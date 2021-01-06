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Bakan Koca: 3 aşı adayımız insan deneyleri safhasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 inaktif aşı adayının insan deneyleri için izin müracaatı yaptığını ve deneylere başlayabilecek safhada olduklarını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an 3 inaktif aşı adayımız, TİTCK'ya insan deneyleri için izin müracaatı yapmış ve insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir." dedi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dünyada bir ilk olma özelliği olan Virüs Benzeri Parçacık (VLP) aşı adayımız araştırma ürününü elde etme ve yakında insan deneyleri için izne müracaat etme aşamasına gelmiştir. Ülkemizin bilimsel kapasitesi tüm aşı türleri için araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütebilecek yetkinliktedir. Ülkemizde aşı üretimini gerçekleştirebilecek tüm tesislerin iyi üretim uygulamaları sertifikasyonu işlemleri tamamlanmıştır."

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fahrettin koca COVID-19 aşısı COVID-19 sağlık bakanı inaktif aşı VLP