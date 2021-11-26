Bakan Koca: 36 saat çalışmayı insani bulmuyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı kesin hesabı ve bütçe görüşmeleri tamamlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yöneltilen soru ve eleştirilere yanıt verdi.

Fahrettin Koca, “Sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmaları tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğünde olan aşı AR-GE üretim merkezinin ihalesini yapacağız. Dünyanın en modern ve en gelişmiş merkezi olduğu inşaatı gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Projesi de bitti.” diye sözlerine başladı.

SMA ile mücadeleye ilişkin gelen eleştirilere Bakan Koca, şu yanıtı verdi:

“Bu konu yavrularımızı ilgilendiren son derece hassas bir konu. Bu konuyu samimiyetle ele alan olduğu gibi istismar edenler de var. SMA Bilim Kurulu’nu gelecek hafta topluyoruz. İlacın hangi hastalar için kullanılabileceğini tespit ederek ilan etmiş olacak. Devletimiz hastalarına sahip çıkacak. SMA ile mücadele etmek, önlemek gerekiyor. Evlilik öncesi zorunlu tarama kapsamına alıyoruz. 3-4 haftadan bu yana ihale süreci devam ediyor. Bu süreç tamamlandı. Olması gereken en uygun maliyet noktasına gelmiş oldu. Yıl bitmeden evlilik öncesi zorunlu tarama kapsamına bütün Türkiye’yi alıyoruz. Doğan bebeklerimiz için topuk kanı alınır. Aynı çerçevede yeni doğan bebeklerimize de bu anlamda topuktan kan alınarak SMA taramasını yapıyor olacağız. Çünkü bu, tedaviyi belirliyor olacak.”

KPSS puanına göre 40 bin atama

Atamalarla ilgili Fahrettin Koca, “40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleşme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başlıyor. Kura ile 10 bin sürekli işçi alımı yapıyoruz.” dedi.

Sayıştay bulgularına ilişkin eleştirilere de Koca, “Toplam 60 adet bulgu bulunmaktadır. Bu bulguların hiçbirinde kamu zararı bulunmamaktadır. Bir kısmı da muhasebe kayıt hatalarından oluşmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na görüş sorulmuş olup, gereklilikler yapılacaktır.” diye konuştu.

Sayıştay’ın, aşı takip sistemi kayıtlarına göre 2 milyon 433 bin doz aşının miadı dolduğu gerekçesi ile imha edildiği bulgusuna Koca, “Bakanlığımızın gerekçeleri yerinde bulunmuştur. O taslaktaydı. COVID-19 aşısı ile ilgisi de yoktur.” dedi.

Sağlık çalışanlarının maaş ve özlük hakları konusunda Bakan Koca, şunları söyledi:

“İyileştirilmesi hususu son derece önemli. Komisyona bir torba yasa geleceğini sözlerden öğrenmiş bulunuyoruz. Taleplerimizi ilettik. Bu konuya en az bizim kadar önem verdiğinizi biliyor, kıymetli desteklerinizi bekliyoruz. Sabit ek ücretin artırılarak aktarılması, emeklilikte önemli oranda düzenleme yapılması… Önemli oranda en az hakim arkadaşlarımız kadar bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıpranma payı ile ilgili de düzenleme yapılmıştı. Asistanlarımızın uzmanlık eğitim sorunu noktasında da reform niteliğinde değişiklikler için çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar netleştirmek istiyoruz. Uzmanlık ile ilgili dördüncü sınıf öğrencilerimiz dershaneye gider. Dershaneciliğin devre dışı kalması gerektiği ve soruların müfredattan oluşması gerektiği kanaatindeyim. Öğrenciler TUS sınavını 4-5 branş dışında tercih etmiyor. Onu kazanamayacağını düşünen hekim yurt dışını düşünüyor. Bizim köklü bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Yani çocuklarımız gelecekten umutlu olmalılar.”

36 saat süren nöbetlere ilişkin Bakan Koca, “36 saat çalışmayı insani bulmuyoruz. 24 saati de insani bulmuyorum. Hedef 16 saat.” dedi.

"Talebimiz bu değildi"

Sağlıkta şiddet ve bu konuda TBMM’den çıkan yasaya da değinen Koca, “Şiddet asla kabul edilemez. Hele görevi insana hizmet etmek olan sağlık çalışanları için hiçbir şekilde duymak istemiyoruz. Bununla ilgili Meclis’ten geçen yasayla ifadelerin iş yerinde alınması, salıverilmenin önüne geçilmesi, kasten suçlara karşı cezaların yarı oranda artırılması şeklindeydi. Bu yeterli oldu mu? Olmadı. Talebimiz bu muydu? Değildi. Meclis’ten bu çıktı.” diye konuştu.

“Beş dakika değil, on dakikada veriliyor”

MHRS ile ilgili sorunlara ilişkin Koca, “MHRS, beş dakika değil, on dakikada veriliyor. Ağırlıklı branşlar için on dakikanın da yeterli olmadığını biliyoruz. Günde ortalama bakılan hasta sayısı 1,4 milyon. MHRS ile gelen yüzde 45. MHRS’ye açtığımız kişi sayısı 600 bin. Yani 450 bin için randevu alınıyor. Toplamda bakılan 1 milyon. Sorun ne? Bazı branşlarda ciddi eksiklikler olduğu. Hekimliğin tekrar bütün boyutlarıyla, saygınlığıyla, emeklilik dahil olmak üzere yeniden yüceltilmesi kanaatindeyim.” dedi.

"Dövizde artışı görebiliyoruz"

Bakan Koca ilaç sıkıntısına ilişkin de, “Özellikle soğuk algınlığı ve grip ilaçlarında... Geçen yıl soğuk algınlığı ve grip görülmediği için bu yıl aynısı olacağı düşünülerek üretici firmalar yeterli üretim yapmadı. Bu yıl bu hastalıkların oranı ise 3-4 kat arttı. Bu anlamda sorun var, ‘yok’ demiyorum. Etken maddesi benzer olan başka ilaçların olduğunu söyleyebilirim. Dövizde artışı da görebiliyoruz. Yer yer istismar etmek isteyenler de olabilir. Bunun da ilaç takip sistemimiz ile yoğun denetimine başlattık. Gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum.” diye konuştu.

"2-3 katı olduğunu göreceksiniz"

TÜİK’in COVID-19 kaynaklı ölüm sayılarını açıklamaması ile ilgili Bakan Koca, “O TÜİK’in sorunu, açıkladığında hepimiz göreceğiz. 5 ay önce yaptığım bir basın açıklaması olmuştu. Orada ‘İddia edildiğinin aksine COVID nedenli ölümleri DSÖ kriterlerine göre bildiriyoruz’ demiştim. PCR pozitif olanları bildiriyoruz. ‘En az bir bu kadar daha vatandaşımızı kaybettik’ dedim. TÜİK açıkladığında, en az 2-3 katı olduğunu göreceksiniz. COVID etkisi büyüktü.” dedi.